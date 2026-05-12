Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो की बल्ले-बल्ले, जेडीए ने सौंपी जमीन, आज से तारबंदी का काम होगा शुरू

वहीं दूसरी तरफ जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के निर्माण की राह आसान होती जा रही है। लगातार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी तेज हो गई है। हाल ही केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) साढ़े छह हजार करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। लगभग 13,500 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले इस प्रोजेक्ट में एडीबी 6,565 करोड़ रुपए का ऋण देगा। मेट्रो के सिविल पैकेज की बिड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।