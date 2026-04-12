Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो फेज-2 पर एक और नया अपडेट, टेंडर की डेट कन्फर्म

Jaipur Metro Phase-2 : जयपुर मेट्रो फेज-2 की सभी निविदाएं 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए जयपुर मेट्रो के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। तीन पैकेज के तहत 9 से 11 किमी के अलग-अलग निविदाएं निकाली जाएंगी। दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो विस्तार को लेकर बैठक ली थी। उसमें चरणबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद मेट्रो प्रशासन सक्रिय हुआ है। माना जा रहा है अगले सप्ताह निविदाएं निकाल दी जाएंगी और पूरी प्रक्रिया को 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा।