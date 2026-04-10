Jaipur : पत्नी बनी ‘जीवनदाता’, 20 घंटे की सर्जरी के बाद पति को मिला नया जीवन, पढ़ें ह्यूमन एंगल स्टोरी

Jaipur : जयपुर की यह ह्यूमन एंगल स्टोरी पढ़कर आप उस पत्नी की तारीफ करते नहीं चूकेंगे। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पत्नी ने अपने पति को लिवर डोनेट कर उसे नया जीवन दिया है। सफल लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। हेपाटो-पैनक्रिएटो-बिलियरी विभाग के चिकित्सकों ने यह जटिल सर्जरी कर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। चिकित्सकों के अनुसार ट्रांसप्लांट के बाद पति और पत्नी दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। सर्जरी के दौरान पत्नी के लिवर का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा लिया गया।