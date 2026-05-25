Padma Shri: राजस्थान की तीन विभूतियों का सम्मान, गफरुद्दीन जोगी, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव को पद्मश्री

श्री गंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज लंबे समय से दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जरिए समाज में अलग पहचान बनाई है। उनके प्रयासों से अनेक बच्चों को शिक्षा और बेहतर जीवन का अवसर मिला। समाजसेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 2026 के पहले चरण के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। शेष पुरस्कार विजेताओं को दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा।