Bhilwara News: भीलवाड़ा में मंदिर के बाहर मिली खाल, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम, पुलिस जाप्ता तैनात

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार शाम करीब साढ़े सात बजे मंदिर के बाहर बकरे के अवशेष और खाल पड़े दिखाई दिए। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी और सोलंकी टॉकीज रोड पर चक्काजाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील बन गई। कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी जैसी स्थिति भी देखने को मिली।