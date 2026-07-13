Rajasthan: जन्मदिन पर जिस बेटे का नामकरण करना था, उसे बिलखता छोड़ दुनिया से चली गई ईशा

भीलवाड़ा। मातृत्व का सुख एक पल में जीवन भर के दर्द में बदल गया। एमसीएच में प्रसूताओं की मौत के मामले ने कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। इन्हीं में से एक दर्दनाक कहानी 30 वर्षीय ईशा की है, जिसने एक बेटे को जन्म देने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उसका पांच दिन का मासूम मौसी की गोद में अपनी मां की महक तलाश रहा है जबकि चार साल की मासूम बेटी ने रो-रोकर आंखें सुजा ली हैं और अपनी मां के लौटने तक अन्न का दाना खाने से इनकार कर दिया है।