बांसवाड़ा में बख्शीश के नाम पर अवैध वसूली: नवप्रसूता को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए मांगे ₹1500, ‘मैं अकेली थोड़ी लेती हूं’

जनाना वार्ड में वसूली के खेल की पड़ताल पर सामने आया कि हर काम के लिए अलग-अलग राशि तय है। परिजनों ने बताया कि प्रसव के अलावा सफाई के नाम पर 200 रुपए लिए जाते हैं। गर्भवती महिला को कपड़े पहनाने और वार्ड शिफ्टिंग के लिए भी 1500 से 2000 हजार रुपए की बख्शीश ली जाती है। वार्ड में भर्ती कुछ महिलाओं ने बताया कि ऐसा कुछ ही कार्मिक कर रहे हैं। कई कार्मिक सेवा-भाव से जच्चा-बच्चा की अच्छी देखभाल करते हैं।