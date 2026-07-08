Rajasthan: घर से LDC परीक्षा देने निकली युवती की संदिग्ध मौत, जांच में मिली गर्भवती, अस्पताल में कोई नहीं मिला

मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मेडिकल बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम में युवती के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मृतका के अविवाहित होने के कारण इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।