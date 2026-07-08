Rajasthan: पूर्व सरपंच चोरी करते पकड़ा गया, ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई, फिर पुलिस को सौंपा

नगरफोर्ट थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि यह मामला 5 जुलाई का है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं थाना प्रभारी ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि आरोपी के पास से धारदार हथियार भी मिला था और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वायरल वीडियो के संबंध में फिलहाल जांच की जा रही है। दूसरी ओर नैनवां थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और यदि किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।