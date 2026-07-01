Bundi : ओवण नदी पर तीन करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एनिकट

खेराड़ क्षेत्र व जिले के आखरी छोर की ग्राम पंचायत ओवण के निकट ओवण नदी में खरड़ देह के पास जलसंसाधन विभाग ने तीन करोड़ की लागत से एनिकट स्वीकृत किया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 25-26 की बजट घोषणा में ओवण नदी पर खरड़ का देह में एनीकट निर्माण की राज्य सरकार ने घोषणा की थी। जिस पर गत दिनों जलसंसाधन विभाग ने स्वीकृति जारी की। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत एनिकटों का निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के तहत जारी आदेश के बाद कार्यों के तकमीना में प्राथमिकता से केवल जल संरचनाओं की सुरक्षा, क्षमता पुनस्र्थापना, संघालन, जीर्णोद्धार, सुरक्षित जल संग्रहण आवश्यक प्रावधान लिए जाकर कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिए हैं।

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