Bundi news : अपनों ने ट्रेन में छोड़ा, अब मां का मिल रहा प्यार

लव कुश ने बूंदी स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को बच्चा सुपुर्द कर दिया। इसके बाद से बच्चे का लालन पालन राजकीय शिशु गृह में किया जा रहा है। शिशु गृह की समन्वयक परिता शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू किए जाने के बाद तीन दिन तक बच्चे को जिला अस्पताल में रखा गया। स्वस्थ होने के बाद उसे शिशु गृह में लाया गया। प्रत्येक आठ-आठ घंटे में एक एक आया देखलाल के नियुक्त है, जो बच्चे के डायपर बदलने के साथ उसके खाने दूध पिलाने, नहलाने एवं उसे खिलौनों के साथ मौज मस्ती करवाने का कार्य कर रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चे को वातानूकुलित कक्ष में रखा गया है। तथा आवश्यक होन पर उसे डॉक्टर ऑन कॉल की भी व्यवस्था रखी हुई है। बच्चा कमजोर होने के कारण उसके नियमित मालिश भी करवाई

जा रही है।