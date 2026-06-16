Bundi : शैक्षिक रैंकिंग में लगातार फिसल रहा बूंदी, टॉप टेन से जिला बाहर



जारी रैंकिंग की बात करें तो सीकर 42 स्कोर के साथ पहले पायदान पर काबिज है। जबकि हनुमानगढ़ (39) दूसरे, झुंझुनूं (39) तीसरे, चूरू (36) चौथे तथा करौली (35) पांचवें स्थान पर रहे। आश्चर्य की बात है कि काफी न्यून स्कोर 42 टॉप के साथ जिला रैंङ्क्षकग शुरू होकर 17 के स्कोर पर समाप्त हो रही है। 24 जिले तो औसत स्कोर 25.61 भी पार नहीं कर पाए। कोई भी जिला प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं हो सका जबकि 378 में एक ब्लॉक भी प्रथम श्रेणी 60 स्कोर से उत्तीर्ण होने में कामयाब नहीं रहा। जबकि अंतिम स्थान पर रहे प्रतापगढ़ जिले के धारियावाद ब्लॉक का स्कोर मात्र 11.48 स्कोर पर समाप्त हो गया।