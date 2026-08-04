Bundi : अब रकबे के अनुसार मिलेगा खाद, फार्मर आईडी होगी जरूरी

बूंदी. किसानों को खाद की किल्लत से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार रवि सीजन से रकबे के अनुसार ही खाद उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से पायलेट प्रोजेक्ट के बतौर राजसमन्द एवं सिरोही जिले में यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत किसान को फार्मरआईडी बनवाना आवश्यक माना गया है। संयुक्त निदेशक कृषि राजेश कुमार शर्मा ने बताया जिले के 60 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी खाद की मांग भेजी गई थी, जिसमें से 55 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 16 हजार मैट्रिक टन डीएपी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 34 हजार मैट्रिक टन से अधिक यूरिया एवं 8 हजार मैट्रिक टन से अधिक डीएपी मिल चुका है, जो विभिन्न सहकारी समितियां, डीलर एवं गोदाम में उपलब्ध है। जिले में कुल दो लाख 54 हजार हेक्टेयर में बुवाई हुई है, जिसमें एक लाख हेक्टेयर में धान, 35 हजार में सोयाबीन, 30 हजार में मक्का,70-80 हजार में उड़द शेष बाजरा, अन्य फसलें, चारा एवं सब्जियों की जाती है।