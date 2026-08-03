Bundi : सरकार ने तोड़ा जर्जर भवन, ग्रामीणों ने निभाई जिम्मेदारी

यह प्रस्ताव फिलहाल उपखंड कार्यालय में लंबित है। इस संबंध में विभाग के उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि भूमि आवंटन की स्वीकृति मिलते ही नए विद्यालय भवन के लिए बजट स्वीकृत होने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर नए विद्यालय भवन के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नया भवन नहीं बनता, तब तक वे जनसहयोग से विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने के लिए हरसंभव सहयोग करते रहेंगे।