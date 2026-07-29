Bundi News : 25 करोड़ की लागत से बदलेगी कुम्भा स्टेडियम की तस्वीर

बूंदी. शहर की सांस्कृतिक पहचान बन चुके कुम्भा स्टेडियम और तीज मेला मैदान का स्वरूप अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। करीब 25.27 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 एकड़ क्षेत्र में इसका व्यापक विकास किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद बूंदी को एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय परिसर मिलेगा, जहां वर्षभर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्रम बेहतर सुविधाओं के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदीवासियों के साथ संवाद कर शहर के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान पर विचार-विमर्श किया था। इस दौरान शहरवासियों से विभिन्न विकास योजनाओं के सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, जिन्हें शामिल करते हुए इस परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है। परियोजना की निविदा शीघ्र ही खोली जाएगी।