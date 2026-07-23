Bundi News: बारात आई.. फेरे भी हुए, विदाई से पहले पुलिस थाने पहुंचे वर-वधू पक्ष

बताया गया कि फेरों के बाद दुल्हन विदाई से पहले अपने रिश्तेदारों के ठहरने वाले गेस्ट हाउस चली गई। इसी बात को लेकर वर पक्ष को संदेह हुआ कि दुल्हन को कहीं और ले जाया जा रहा है। इस आशंका के चलते दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। सूचना मिलने पर लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए दोनों पक्षों को थाने लेकर आई।