Bundi News : विद्यार्थियों ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में घुसकर हंगामा मचाया तो लगाए शिक्षक

चार साल पहले क्रमोन्नत, आज तक नहीं मिले व्याख्याता

राज्य सरकार ने चार वर्ष पूर्व विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया था, लेकिन आज तक व्याख्याताओं और विषय अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं किए गए। वर्तमान में विद्यालय में केवल चार तृतीय श्रेणी शिक्षक और एक शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए न तो विषय अध्यापक हैं और न ही व्याख्याता। प्राचार्य का पद स्वीकृत होने के बावजूद रिक्त है, जिसका कार्यभार एक तृतीय श्रेणी शिक्षक संभाल रहे हैं। एसीबीईओ ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि पद स्वीकृत नहीं होने के कारण शिक्षकों की कमी बनी हुई है। विद्यार्थियों की मांग पर अन्य विद्यालयों से चार शिक्षकों को व्यवस्थार्थ लगाया गया है। इनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय उरासी से कमलेश कुमार, मेंणा से गिरधारीलाल, प्राथमिक विद्यालय पांडुला से ममता गुप्ता तथा आव का खेड़ा से भवानीशंकर को लक्ष्मीपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारी भागचंद रेगर ने बताया कि जिन विद्यालयों में नामांकन कम और शिक्षक अधिक हैं, वहां से व्यवस्थार्थ शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।