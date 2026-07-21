21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

बूंदी

Bundi: चाकूबाजी के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, बहन बोली-पिता ने मेहनत से बनाया है मत तोड़ो, उधार सिगरेट पर हुआ था विवाद

Rajasthan News: बूंदी में चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के वन भूमि पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के परिजनों ने मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाई।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Jul 21, 2026

Bundi Bulldozer Action

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान का फोटो: पत्रिका

Forest Department Removed Illegal Encroachment: बूंदी शहर के नैनवां रोड पर कुछ दिन पहले उधार में सिगरेट नहीं देने के विवाद में पान की थड़ी संचालक पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस-प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जनता कॉलोनी में वन भूमि पर बने आरोपियों के अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के परिजन मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाते रहे। रामगढ़ टाइगर रिजर्व के रेंजर सुमित कनोजिया ने बताया कि आरोपियों रविशंकर उर्फ भट्टा और विशाल मेघवाल ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बना रखे थे।

16 जुलाई को उन्हें दो दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। जिले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद अपराधियों के खिलाफ इस तरह की यह चौथी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले रामगंजबालाजी, डाबी और हिंडोली क्षेत्र में भी आरोपियों के अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अर्जन लाल मीणा, एसीएफ हरि सिंह हाड़ा, सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह, वन विभाग, पुलिस एवं बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

बहन बोली-पिता ने मेहनत से बनाया है इसे मत तोड़ो

कार्रवाई सबसे पहले विशाल मेघवाल के मकान पर शुरू हुई। जैसे ही जेसीबी ने निर्माण तोड़ना शुरू किया, परिजनों ने प्रशासन से मकान नहीं तोड़ने की अपील की। आरोपी की बहन ने अधिकारियों से कहा कि यह मकान उनके पिता ने मेहनत से बनाया है और इसे नहीं तोड़ा जाए। कार्रवाई के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने परिजनों को समझाकर मौके से हटाया। इसके बाद रविशंकर उर्फ भट्टा के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया।

यह था मामला

सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह के अनुसार 11 जुलाई को नैनवां रोड पर बाइक सवार तीन युवकों ने पान की थड़ी संचालक बहादुर मीणा से उधार में सिगरेट मांगी थी। मना करने पर विवाद हो गया और आरोपियों ने चाकू से हमला कर बहादुर मीणा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में रविशंकर उर्फ भट्टा, विशाल मेघवाल और गुढ़ानाथावतान निवासी अर्जुन उर्फ टीनू को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले, आमजन में भय का वातावरण बनाने वाले तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत और कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी अवैध गतिविधि या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
अवनीश कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक,बूंदी

Banswara: नकली किन्नर बनकर अकेली महिला को बनाया निशाना, नशीला पदार्थ सुंघाकर नकदी-जेवर, गेहूं और बर्तन तक ले गए ठग

ये भी पढ़ें
Banswara Fraud Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 09:39 am

Published on:

21 Jul 2026 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: चाकूबाजी के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, बहन बोली-पिता ने मेहनत से बनाया है मत तोड़ो, उधार सिगरेट पर हुआ था विवाद

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : मां-बेटे चला रहे थे देह व्यापार का अड्डा, पुलिस ने मारी रेड- 8 युवतियों सहित 22 लोग अरेस्ट

Bundi Sex Racket Busted Mother Son 22 Arrested Police Action
बूंदी

Bundi Dog Attack: कुत्तों के हमले से 4 साल की बच्ची की मौत, युवती और वृद्धा भी हुए घायल

Dog Attack In Bundi
बूंदी

Bundi News: शहर का व्यू खराब कर रहे 60 मकान मालिकों को नोटिस, बुलडोजर एक्शन का सता रहा डर

Bundi
बूंदी

Rajasthan: श्मशान में जलती चिता के पास बैठकर तांत्रिक क्रिया, आग में डाले अंडे-शराब, दो संदिग्ध गिरफ्तार

Bundi Tantrik Kriya
बूंदी

Bundi : पुराने बायपास को मिलेगी ‘फूलों की घाटी’ की पहचान

Bundi : पुराने बायपास को मिलेगी ‘फूलों की घाटी’ की पहचान
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.