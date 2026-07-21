Bundi: चाकूबाजी के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, बहन बोली-पिता ने मेहनत से बनाया है मत तोड़ो, उधार सिगरेट पर हुआ था विवाद

16 जुलाई को उन्हें दो दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। जिले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद अपराधियों के खिलाफ इस तरह की यह चौथी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले रामगंजबालाजी, डाबी और हिंडोली क्षेत्र में भी आरोपियों के अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अर्जन लाल मीणा, एसीएफ हरि सिंह हाड़ा, सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह, वन विभाग, पुलिस एवं बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।