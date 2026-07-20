Banswara: नकली किन्नर बनकर अकेली महिला को बनाया निशाना, नशीला पदार्थ सुंघाकर नकदी-जेवर, गेहूं और बर्तन तक ले गए ठग

सविता पत्नी स्वर्गीय मणिलाल जोशी घटना के समय घर में अकेली थीं। पीली साड़ी पहनकर और ताली बजाते हुए पहुंचे आरोपी ने पैसे मांगने के बहाने घर में प्रवेश किया। उसने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी होने का दावा कर महिला का विश्वास जीत लिया। खाली घड़ा और पानी का लोटा मंगवाया तथा किसी वस्तु को घड़े में डालकर महिला से उसमें देखने को कहा। महिला के मना करने पर उसने जबरन गर्दन पकड़कर घड़े में झांकने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वह बेसुध जैसी हो गई।