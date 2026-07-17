Bhil Pradesh : मानगढ़ धाम में आज गूंजेगी नए भील प्रदेश की मांग, 4 राज्यों के हजारों आदिवासी होंगे एकजुट

Bhil Pradesh Demand : बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आज शुक्रवार को भील प्रदेश की मांग को लेकर चार राज्यों के आदिवासी एकजुट होंगे। भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले लोगों से अपने साथ 2 रोटी और गुड़ लाने का आग्रह किया गया है। मानगढ़ धाम पर शुक्रवार को भील प्रदेश संदेश यात्रा, सभा एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके तहत गुरुवार को जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मानगढ़ धाम पहुंचकर आयोजक समिति के साथ बैठक की तथा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया।