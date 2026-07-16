Rajasthan: बारिश के लिए मेंढक-मेंढकी की कराई शादी, शहरवासी बने बाराती, फेरे से पहले मेंहदी-हल्दी भी हुई

बांसवाड़ा। राजस्थान में बारिश की बेरुखी के बीच बांसवाड़ा में एक अनोखी और वर्षों पुरानी परंपरा देखने को मिली। अच्छी बारिश और किसानों की खुशहाली की कामना के लिए शहर में पूरे रीति-रिवाज के साथ मेंढक और मेंढकी का विवाह कराया गया। खास बात यह रही कि शादी से पहले दोनों की सगाई कराई गई, हल्दी-मेहंदी की रस्म निभाई गई, फिर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे हुए और आखिर में दुल्हन बनी मेंढकी की विदाई भी की गई। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े।