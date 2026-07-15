Sachin Pilot : पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दिखा देसी अंदाज, चायवाले को 500 का नोट देकर बोले- ‘नेता ऐसे ही बदनाम हो जाते हैं’

राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव सचिन पायलट अपने दो दिवसीय वागड़ अंचल के दौरे पर रहे, जहां उनका एक बेहद अनूठा और देसी अंदाज आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में पहुंचते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका बेहद भावभरा और पारंपरिक स्वागत किया। इसी दौरान जब वे गनोड़ा बस स्टैंड से गुजर रहे थे, तो कार्यकर्ताओं के अत्यधिक आग्रह पर पायलट खुद को रोक नहीं पाए और बस स्टैंड पर स्थित एक साधारण चाय की थड़ी पर जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने न सिर्फ स्थानीय लोगों के बीच बैठकर गर्मागर्म चाय की चुस्कियां लीं, बल्कि ग्रामीणों के साथ बेहद आत्मीयता से बातचीत कर उनके जमीनी मुद्दों को भी जाना।