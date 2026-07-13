बांसवाड़ा की एक और प्रसूता व नवजात की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

इधर, एमजी चिकित्सालय में चार दिन में चार प्रसूताओं की मौत के मामले में प्रशासन और महकमा चुप्पी साधे है। घटना के 5 दिन बाद भी चिकित्सा विभाग जिला अस्पताल में हुई मौतों को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और जांच का खेल चल रहा है। जयपुर से पहुंचे चिकित्साधिकारी अभिनव अग्रवाल देर शाम तक गायनिक वार्ड के चिकित्सकों, वार्ड कर्मचारियों से वन-टू-वन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते दिखे। इधर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपालसिंह ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है। कुछ भी कहने स्थिति में नहीं है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।