13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

बांसवाड़ा की एक और प्रसूता व नवजात की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

बांसवाड़ा जिले की अरथूना पंचायत समिति अंतर्गत रैयाणा ग्राम पंचायत के पातेला पांडा क्षेत्र की एक और प्रसूता और नवजात की मौत गुजरात के निजी चिकित्सालय में होना सामने आया है।
2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Anil Prajapat

Jul 13, 2026

Laxmi

लक्ष्मी। पत्रिका फाइल फोटो

बांसवाड़ा। महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में 4 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत का मामले की जांच रिपोर्ट 24 घंटे बाद भी सामने नहीं आ सकी है। इधर, बांसवाड़ा जिले की अरथूना पंचायत समिति अंतर्गत रैयाणा ग्राम पंचायत के पातेला पांडा क्षेत्र की एक और प्रसूता और नवजात की मौत गुजरात के निजी चिकित्सालय में होना सामने आया है। परिजनों के अनुसार प्रसूता लक्ष्मी (31) पत्नी प्रभुलाल चरपोटा चौथी बार गर्भवती थी। उसका उपचार गुजरात के दाहोद स्थित एक निजी चिकित्सालय में चल रहा था।

गत सात जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे दाहोद के निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे। लक्ष्मी ने शाम छह बजे शिशु को जन्म दिया। पर, जन्म के 15 मिनट के दरम्यान ही शिशु की मौत हो गई। प्रसव के बाद गर्भवती की हालत भी लगातार बिगड़ गई तथा रात्रि 11 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी के पूर्व में तीन संताने हैं। उसके हिमोग्लोबिन भी दस ग्राम था। पर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। इस पर आठवें माह में ही डिलेवरी करवानी पड़ी।

चार प्रसूताओं की मौत के मामले में प्रशासन मौन

इधर, एमजी चिकित्सालय में चार दिन में चार प्रसूताओं की मौत के मामले में प्रशासन और महकमा चुप्पी साधे है। घटना के 5 दिन बाद भी चिकित्सा विभाग जिला अस्पताल में हुई मौतों को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और जांच का खेल चल रहा है। जयपुर से पहुंचे चिकित्साधिकारी अभिनव अग्रवाल देर शाम तक गायनिक वार्ड के चिकित्सकों, वार्ड कर्मचारियों से वन-टू-वन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते दिखे। इधर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपालसिंह ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है। कुछ भी कहने स्थिति में नहीं है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि जिला अस्पताल में 7 जुलाई को एक नाबालिग प्रसूता की मौत के अगले ही दिन आठ जुलाई को एक और प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद दस जुलाई को एक साथ दो और प्रसूताओं की मौत हो गई। मृतकों में सवनिया निवासी लक्ष्मी पत्नी अरविंद, अकलखेड़ा मध्यप्रदेश निवासी रेश्मा पत्नी प्रेम और एक अन्य प्रसूता लीला पत्नी विजय निवासी कानेला गढ़ी है। फिलहाल, जांच का सिलसिला जारी है।

मां दुनिया में नहीं रही…अब बकरी के दूध के सहारे पल रहा लक्ष्मी का लाल, दूसरा नवजात ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा

ये भी पढ़ें
Banswara maternal death case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 11:26 am

Published on:

13 Jul 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / बांसवाड़ा की एक और प्रसूता व नवजात की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मां दुनिया में नहीं रही…अब बकरी के दूध के सहारे पल रहा लक्ष्मी का लाल, दूसरा नवजात ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहा

Banswara maternal death case
बांसवाड़ा

Ashok Gehlot : बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत पर उठे 4 सवाल? अशोक गहलोत ने कहा- बढ़ती संख्या बेहद डरावनी

Banswara 4 pregnant women death raised questions Ashok Gehlot said number very scary
बांसवाड़ा

Rajkumar Roat : राजस्थान के सांसद का UN से आया बुलावा, राजकुमार रोत ने जनता से मांगे सुझाव

Rajasthan MP invited to United Nations EMRIP Rajkumar Roat sought suggestions from public
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा में बख्शीश के नाम पर अवैध वसूली: नवप्रसूता को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए मांगे ₹1500, ‘मैं अकेली थोड़ी लेती हूं’

Banswara Hospital News
बांसवाड़ा

Banswara: निकाह के महज 45 दिन बाद ही शौहर ने पार की सारी हदें, रात 9 बजे चीख उठी बीवी; जानें पूरा मामला

Banswara Triple Talaq
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.