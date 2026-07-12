Rajkumar Roat : राजस्थान के सांसद का UN से आया बुलावा, राजकुमार रोत ने जनता से मांगे सुझाव

संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व आदिवासी दिवस के बीच गहरा ऐतिहासिक और संरक्षणात्मक संबंध है। संयुक्त राष्ट्र ने ही वैश्विक स्तर पर आदिवासी (मूलनिवासी) समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी दिवस' घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी जन दिवस' के रूप में मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी। 9 अगस्त की तारीख का चयन इसलिए किया गया, क्योंकि 1982 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के 'मानवाधिकार संवर्धन और संरक्षण उप-आयोग' के अंतर्गत स्वदेशी आबादी पर गठित कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी।