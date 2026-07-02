Rajasthan BJP : भाजपा संगठन में नियुक्तियों का नया फॉर्मूला, अब जिलाध्यक्ष भेजेंगे तीन नामों का पैनल

Rajasthan BJP : राजस्थान प्रदेश भाजपा संगठन में जिला स्तर पर संगठनात्मक दायित्वों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। स्थानीय संगठन में नियुक्ति के लिए जिलाध्यक्ष एक नाम भेजने के बजाय तीन नामों का पैनल संगठन को भेजेंगे। अंतिम चयन इन्हीं नामों में से होगा। साथ ही, किसी भी स्तर पर संगठनात्मक दायित्व देने से पहले संबंधित संभाग प्रभारी की भी राय लेनी होगी। संगठन का मानना है कि इससे नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय बनेगा और योग्य कार्यकर्ताओं का चयन सुनिश्चित होगा। सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुई संगठनात्मक बैठकों में इस व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई।