Jaipur: ​​​​​3 लाख की रिश्वत में गिरफ्तारी के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला, पूर्व संयुक्त आयुक्त पर ACB की FIR

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार पूर्व संयुक्त आयुक्त एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, प्रतापगढ़ के तत्कालीन महाप्रबंधक राजीव गर्ग के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला दर्ज किया है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि आरोपी के पास उसकी ज्ञात आय से करीब 98.55 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.73 करोड़ रुपए बताई गई है। इस संबंध में एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नया प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।