राजस्थान सफाई कर्मचारी हड़ताल: सरकार और यूनियन के बीच बनी सहमति, 25 जुलाई तक जारी होगी भर्ती विज्ञप्ति

बैठक में संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। समझौते के मुताबिक, जो संविदा सफाई कर्मचारी इस भर्ती में चयनित होंगे, उन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चूअल हायरिंग रूल्स, 2022 के दायरे में लाया जाएगा। इन नियमों के तहत जब कर्मचारी कम से कम 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेंगे, तब उनके मामलों (स्थायीकरण या आगे की प्रक्रिया) को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही, नगर निगम भरतपुर में सफाई कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने के संबंध में जो पद्धति अपनाई गई थी, अब उसी सफल पद्धति को राज्य के सभी निकायों में लागू करवाया जाएगा।