सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी, कचरे के ढेर से जनता बेहाल

हड़ताल पर बैठे वाल्मीकि समाज और ठेका कर्मियों ने पालिका प्रशासन को अपनी आठ मांगों को लेकर घेरा हुआ है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी और मुख्य मांग यह है कि सफाई व्यवस्था में चल रही ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाए। इसके अलावा, कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेज) भी नहीं मिल रही है, जिसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।



साथ ही, वे अपने लिए ईएसआई (ESI) और पीएफ (PF) जैसी जरूरी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से कस्बे की सेवा कर रहे स्थानीय वाल्मीकि समाज के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देकर स्थायी रोजगार से जोड़ा जाए।