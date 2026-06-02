Alwar: आर्मी कैंट में जवान ने फंदा लगाकर दी जान, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा, महाराष्ट्र का निवासी

मंगलवार को परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहन जांच में जुटी है। जांच रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के सामने आने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। इससे पहले अलवर-राजगढ़ रेल मार्ग पर ढिगावड़ा और पूनखर के बीच रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति के ट्रेन से कटने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस को मृतक की जेब की तलाशी लेने पर मिले दस्तावेजों से उसकी पहचान अलवर शहर की काली मोरी (मोती नगर) निवासी गगन कुमार अग्रवाल (44) पुत्र जवाहर लाल अग्रवाल के रूप में हुई थी।