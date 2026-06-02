अलवर: बाइक पर गिरा 11 KV का तार, दो लोग जिंदा जले

राजगढ़, टहला थाना क्षेत्र के धीरोड़ा गांव के दरोगाला सड़क पर विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से चपेट में आए बाइक सवार दो लोगों की मौत के बाद दोनों मृतकों के शव टहला सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करा दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों के परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दिलाने, आर्थिक सहायता की मांग की। सूचना पर टहला तहसीलदार के प्रवीण चौधरी एवं विद्युत वितरण निगम सहायक अभियन्ता आरएस मेहर मौके पर पहुंचे।



जहां आक्रोशित लोगों से समझाइश की। तहसीलदार ने बताया कि लोगों मान गए तथा मंगलवार सुबह पांच बजे शव सौप दिए जाएंगे। 5-5 लाख तक का कॉरपोरेशन उनको मुआवजा दे देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से 10 लाख, मृतकों के परिवार के एक-एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।