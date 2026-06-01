अलवर में छात्रवृत्ति घोटाला, 5 स्कूलों की ID हैक कर भरे 143 फर्जी फॉर्म, FIR दर्ज

प्रारंभिक जांच में यह भी आशंका जताई गई है कि कई छात्रों के नाम, पते और अन्य दस्तावेजों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। विभाग को शक है कि छात्रवृत्ति की राशि हासिल करने के उद्देश्य से यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया हो सकता है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस मामले के पीछे कौन लोग शामिल हैं और कितनी राशि का नुकसान हुआ है।



मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाया जाएगा कि स्कूलों की लॉगिन आईडी किस तरह हासिल की गई और किन लोगों ने पोर्टल पर फर्जी आवेदन अपलोड किए। विभाग ने संबंधित स्कूलों से भी जानकारी मांगी है।



अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद छात्रवृत्ति योजनाओं की ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा की जिम्मेदारों पर क्या करवाई होती है।