31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News : 37.5 किमी सड़क के लिए चलेगा बुलडोजर, 480 अतिक्रमण हटेंगे

मालाखेड़ा क्षेत्र के 16 गांवों की वर्षों पुरानी समस्या अब दूर होने जा रही है। हल्दीना से एनएच-8 तक 37.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

May 31, 2026

Alwar road construction

अलवर. 37.5 किमी सड़क का निर्माण कार्य शुरू।

Alwar Road Construction : अलवर। मालाखेड़ा क्षेत्र के 16 गांवों की वर्षों पुरानी समस्या अब दूर होने जा रही है। हल्दीना से एनएच-8 तक 37.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी। सड़क निर्माण के दौरान मार्ग में आने वाले करीब 480 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक गांव में 40 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। सड़क को लगभग साढ़े पांच मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसके लिए कई स्थानों पर दो फीट से लेकर छह फीट तक अतिक्रमण हटाना पड़ेगा।

वर्तमान में सड़क की स्थिति बेहद खराब है। जगह-जगह सड़क टूट चुकी है और वाहन चालकों को हिचकोले खाते हुए गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सड़क बनने के बाद इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

गांव-गांव पहुंचेंगे नोटिस, सात दिन का समय

पीडब्ल्यूडी विभाग ने पीलाढ़ाबा, ढाकपुरी, जमालपुर, बरखेड़ा, पाला, अचलपुरी, खेड़ली, पिचनौत, खारेड़ा, बीजवाड़ नरूका, मोहब्बतपुर और अलापुर सहित कई गांवों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्राम सचिवों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और वे आबादी क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को सूचित करेंगे।

अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन का समय निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा तीन चरणों में नोटिस देने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर कार्य में सहयोग करें, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।

इन गांवों से होकर गुजरेगी सड़क

यह सड़क हल्दीना, निठारी, पीलाढ़ाबा, ढाकपुरी, जमालपुर, बरखेड़ा, पाला, अचलपुरी, खेड़ली, पिचनौत, खारेड़ा, बीजवाड़ नरूका, मोहब्बतपुर, अलापुर और कल्याणपुरा होते हुए एनएच-8ए से जुड़ेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग तक सीधी और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे विकास को गति मिलेगी।

सहायक अभियंता मुस्ताक खान ने बताया कि साढ़े 37 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में जनसहभागिता महत्वपूर्ण है और लोगों के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

सीकर में सड़क चौड़ाईकरण के चार और प्रस्ताव तैयार, अब छह कॉलोनियों से बाइपास की होगी पहुंच
सीकर
Road Widening Sikar News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 May 2026 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News : 37.5 किमी सड़क के लिए चलेगा बुलडोजर, 480 अतिक्रमण हटेंगे

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप-पिकअप जोन, 800 वाहनों के लिए बनेगी हाईटेक पार्किंग

Alwar Station Modernization project
अलवर

Alwar News: पति-पत्नी की 3 बच्चों के सामने मौत, मोटर बंद करते समय महिला को लगा करंट, बचाने पहुंचे पति की भी गई जान

22,000 smart electricity meters will be installed on eight feeders in the city, people fear high bills.
अलवर

Rajasthan Weather: नौतपा की गर्मी के बीच अलवर में बारिश संग गिरे ओले, राजस्थान में 3 दिन बदलेगा मौसम

rajasthan rain update
अलवर

Weather Update: नौतपा की भीषण गर्मी के बीच गिरे ओले

rajasthan alwar weather update
अलवर

पेट्रोल-डीजल की महंगाई की मार, फल, राशन से लेकर साइकिल और लैपटॉप तक सब कुछ हुआ महंगा

petrol diesel price hike
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.