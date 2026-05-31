Alwar News : 37.5 किमी सड़क के लिए चलेगा बुलडोजर, 480 अतिक्रमण हटेंगे

Alwar Road Construction : अलवर। मालाखेड़ा क्षेत्र के 16 गांवों की वर्षों पुरानी समस्या अब दूर होने जा रही है। हल्दीना से एनएच-8 तक 37.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगी। सड़क निर्माण के दौरान मार्ग में आने वाले करीब 480 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे।