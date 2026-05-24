सीकर में सड़क चौड़ाईकरण के चार और प्रस्ताव तैयार, अब छह कॉलोनियों से बाइपास की होगी पहुंच

Road Widening Sikar News : सीकर। शिक्षानगरी के राधाकिशनपुरा मॉडल को अब शहरी सरकार ने पूरे शहर में लागू करने की तैयारी कर ली है। राधाकिशनुपरा के बाद पुरोहित जी की ढाणी, तहसील रोड, रामपुरा रोड के बाद अब नगर परिषद ने चार अन्य क्षेत्रों में इसी मॉडल को लागू करने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि सभी क्षेत्रों में लोगों ने सड़क चौड़ाईकरण के लिए खुद अपने स्तर पर मकानों को तोड़ने का समर्थन किया है।