सीकर में 39 साल बाद आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का ऐतिहासिक प्रवेश, भव्य शोभायात्रा के साथ चातुर्मास का आगाज

सीकर: धर्मनगरी सीकर के लिए गुरुवार का दिन अत्यंत ऐतिहासिक, भावुक और भक्तिमय रहा। आचार्य धर्मसागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का 39 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपने गुरुदेव की समाधि स्थली पर ससंघ चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन अवसर पर समूचा जैन समाज श्रद्धा और उल्लास से सराबोर नजर आया।