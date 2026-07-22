STP प्लांट के निरीक्षण के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ता, रिहायशी इलाके से हटाने की रखी मांग

Congress And BJP Workers Clashed In Sikar: रोडवेज बस डिपो के पास स्थित सीकर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से सटकर वन विभाग की जमीन पर बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का मंगलवार को अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जिला प्रशासन, नगर परिषद और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने एसटीपी प्लांट की मौका स्थिति, बदबू आने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से दूरी सहित अन्य नियमों की जांच की। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने एसटीपी प्लांट को रिहायशी इलाके से हटाने की बात कही। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि प्लांट से निकलने वाली दुर्गंध के कारण उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद अशोक चौधरी व भाजपा कार्यकर्ता यशस्वी राठौड़ सहित कॉलोनी के लोग एसटीपी प्लांट के निर्माण को लेकर आपस में ही उलझ पड़े। दोनों से स्थानीय निवासियों ने समझाइश की।