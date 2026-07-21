Sikar News: घर में सो रही 18 साल की युवती बिस्तर से मिली गायब, मोबाइल में अनजान नंबर से आया था मैसेज

सीकर। जिले में एक 18 वर्षीय युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि युवती रात को घर में सोई थी, लेकिन सुबह उसका बिस्तर खाली मिला। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगने पर परिवार ने उसका मोबाइल फोन देखा, जिसमें एक अज्ञात नंबर से आए संदेश ने उनके संदेह को और गहरा कर दिया। इसके बाद परिजनों ने एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।