Sikar News: घर में सो रही 18 साल की युवती बिस्तर से मिली गायब, मोबाइल में अनजान नंबर से आया था मैसेज

Sikar Girl Missing: सांकेतिक तस्वीर (फोटो-एआई जेनरेटेड)
सीकर। जिले में एक 18 वर्षीय युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि युवती रात को घर में सोई थी, लेकिन सुबह उसका बिस्तर खाली मिला। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगने पर परिवार ने उसका मोबाइल फोन देखा, जिसमें एक अज्ञात नंबर से आए संदेश ने उनके संदेह को और गहरा कर दिया। इसके बाद परिजनों ने एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 19 जुलाई की रात घर के सभी सदस्य रोज की तरह सो गए थे। युवती भी अपने कमरे में थी। अगले दिन सुबह जब परिवार के लोग उठे तो वह घर में कहीं दिखाई नहीं दी। पहले घर और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की गई, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजन चिंतित हो गए।
तलाशी के दौरान युवती का मोबाइल फोन घर में ही पड़ा मिला। परिजनों ने जब फोन की जांच की तो उसमें एक अज्ञात नंबर से आए मैसेज दिखाई दिए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवक ने युवती को रात में घर से बाहर आने के लिए संदेश भेजा था। परिजनों का दावा है कि मैसेज मिलने के बाद युवती रात करीब दो से ढाई बजे के बीच घर से बाहर निकली और फिर वापस नहीं लौटी।
घटना के बाद परिवार के लोग संदेह के आधार पर संबंधित युवक के घर भी पहुंचे, लेकिन वह भी वहां मौजूद नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने युवक पर युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल फोन के मैसेज, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। साथ ही संभावित ठिकानों पर युवती और नामजद युवक की तलाश भी की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने और साक्ष्य सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवती अपनी मर्जी से गई है या उसके साथ कोई आपराधिक घटना हुई है। फिलहाल परिवार उसकी सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि पुलिस जल्द से जल्द दोनों का पता लगाने के प्रयास कर रही है।
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