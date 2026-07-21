Udaipur News: शिक्षक ने स्कूल के अंदर 10वीं की छात्रा के साथ की गलत हरकत, महिलाओं ने चप्पल से की पिटाई

उदयपुर। जिले के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित अभद्रता का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। आरोप है कि कॉपी जांचने के बहाने एक शिक्षक ने छात्रा के साथ गलत हरकत की। घटना की जानकारी परिजनों तक पहुंचने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने स्कूल पहुंचकर आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। शिक्षा विभाग ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक को विद्यालय से हटा दिया है।