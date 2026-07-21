लापता युवती को तलाशते हुए राजस्थान पहुंची बिहार पुलिस, निकली 2 महीने की गर्भवती, सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद की थी शादी

Social Media Friendship Story: महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी करने गए धौलपुर जिले के सैंपऊ क्षेत्र निवासी एक युवक की सोशल मीडिया के जरिए बिहार की एक युवती से दोस्ती हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। इसके बाद दोनों मिले और शादी कर साथ रहने लगे। युवती करीब दो महीने की गर्भवती है। इसी बीच युवती के परिजनों ने बिहार में उसके अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। मामले की जांच करते हुए बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना पुलिस युवती की तलाश में राजस्थान के सैंपऊ पहुंची और उसे दस्तयाब कर लिया।