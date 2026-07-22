धौलपुर डिपो को मिलेंगी दस नवीन अत्याधुनिक बसें

धौलपुर डिपो के बेड़े में लगभग 60 रोडवेज बसें हैं। जिनका संचालन ग्रामीण इलाकों से लेकर जयपुर, दिल्ली सहित अन्य प्रांतों में भी किया जाता है। इनमें प्रतिदिन लगभग जो प्रतिदिन लगभग चार से पांच हजार यात्री अपने गंतव्य के लिए सफर करते हैं। राजस्थान परिवहन निगम यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल करने जा रहा है। बजट घोषणाओं और बेड़े के नवीनीकरण के तहत धौलपुर डिपो को यह 10 नई और आधुनिक बसें मिल रही हैं, जिससे यात्रियों का सफर अधिक सुगम और सुरक्षित हो सके, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 10 बसों में दो बस वातानुकूलित के साथ अत्याधुनिक होंगी। ज्ञात हो कि गत वर्ष भी धौलपुर डिपो को 5 आधुनिक बस मिल चुकी हैं और अब जल्द ही 10 नई बसें मिलने से डिपो की बसों बेड़े की संख्या 70 तक पहुंच जाएंगी, जिससे जिन रूटों पर बसों का संचालन कम हो रहा है उन पर बसों का आवागमन आसानी हो सकेगा।