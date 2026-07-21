Dholpur: प्रसूता की संदिग्धावस्था में मौत, परिजनों ने कलक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, हॉस्पिटल स्टाफ पर भगाने का लगाया आरोप

Mother Dies After Giving Birth: धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के गडरपुरा क्षेत्र निवासी प्रसूता सपना (26) पत्नी अक्षत सपेरा की नवजात के जन्म के कुछ घंटे बाद ही मौत हो गई। प्रसूता ने नवजात लड़की को जन्म दिया था जो कमजोर होने के कारण चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में रखी गई है। उधर परिजनों ने बाद में जिला कलक्ट्रेट में DM कार्यालय के गेट के सामने शव रखकर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप था कि तबीयत बिगड़ने पर ब्लड चढ़ाया गया लेकिन इसके बाद भी उसकी मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने मौत के बाद परिजनों के साथ सही व्यवहार नहीं किया और शव को ले जाने की धमकी दी। कहा कि शव ले जाओ, नहीं तो पुलिस बुलानी पड़ेगी।