Dholpur: चंबल की नहीं अब पार्वती से आएगी बजरी, स्थान किए चिह्नित

उधर, चंबल नदी क्षेत्र से बजरी परिवहन बंद होने के बाद शहर में निजी और सरकारी इमारतों के निर्माण कार्य में डस्ट का उपयोग शुरू हो गया है। जिले में डस्ट एमपी के ग्वालियर से पहुंच रही है। हालांकि, सिंध की रेत भी उपलब्ध है लेकिन यह महंगी होने से कम ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में प्रतिदिन करीब आधा दर्जन डंपर और ट्रोला पहुंच रहे हैं। शहर में पैलेस रोड, सैंपऊ, बाड़ी, ओडेला और राजाखेड़ा बाइपास रोड समेत कई स्थानों पर डस्ट और कुछ पर सिंध की रेत मिल जाएगी। इसमें सिंध चंबल के मुकाबले महंगी होने से लोग इसको फिलहाल लेने से कतरा रहे हैं। जबकि डस्ट का खूब उपयोग हो रहा है। हालांकि, लोग डस्ट को नींव, चारदीवारी इत्यादि निर्माण कार्य में ले रहे हैं। जबकि सरकारी इमारतों में यह जमकर खप रही है। वहीं चंबल बजरी के जो पुराने स्टॉक शहर के आसपास थे, वह अभी नहीं दिख रहे हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र और चंबल किनारे के गांवों में कुछ स्थानों पर स्टॉक है लेकिन वह पड़ा हुआ है।