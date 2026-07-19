Dholpur: बारिश की बेरुखी तो महंगाई की मार, हरी सब्जियों के बढ़े दाम

हरी सब्जियों जो अभी तक सामान्य भाव में बिक रही थी लेकिन बीते पन्द्रह दिन में इनके भाव बढ़ रहे हैं। रविवार को मंडी में हरी सब्जी तौरई का भाव 50 से 60 रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गया। जबकि अरवी 40 रुपए, टमाटर 40 रुपए, कद्दू 30 और लौकी 30 से 40 रुपए प्रतिकिलो के दाम पर जा पहुंचे। सलाद की प्लेट भी अब महंगी हो गई। खीरा जो पहले 20 फिर 30 और अब तो 40 रुपए किलो में बिक रहा है जो केला के बराबरी कर रहा है। यानी केला खाइए या खीरा दाम एक ही है। इसी तरह आम भी 50 से 60 रुपए किलो में आ रहा है, वह भी तौरई के संग चल रहा है। यानी इन दिनों सब्जियों फलों की होड़ में हैं। बढ़े दामों ने किचन का हिसाब बिगाड़ दिया है। पहले ही सरसों के तेल के दाम चढ़ चुके हैं और अन्य खाद्य सामग्री के दामों पर भी असर दिख रहा है। मानसूनी बारिश औसत से भी नीचे रही तो फिर अगस्त में महंगाई नए रेकॉर्ड पर जा सकती है।