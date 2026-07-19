Dholpur: शौचालय ही नहीं सिस्टम भी लॉक, खुले में शौच रोकने के दावे फेल

स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर भारी बजट सरकार पालिकाओं को देती है, लेकिन पालिका के अधिकारी, ठेकेदार जनप्रतिनिधियों पर इस बजट को सिर्फ ठिकाने लगाने का उद्देश्य रखने का आरोप हमेशा लगता रहा है। बिना किसी ठोस योजना अनुपयोगी स्थानों पर इन्हें बनाया गया वह भी बेहद घटिया। जिनमें पानी की टंकी और पानी की उपलब्धता तक की व्यव्यस्था नहीं की गई। ढांचा खड़ा किया और फोटो लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया और बजट गायब। सबसे बड़ी बात यह है कि पालिका में अभियंताओं की तैनाती के बाद भी ये घटिया निर्माण स्वीकृत कैसे हो गए और अप्रयुक्त रहने पर इनकी जांच और जवाबदेही तय क्यों नहीं कि गई। क्यों ऐसे अभियंताओं को खुली छूट दी गई। क्षेत्र में अब तक जितने शोचालय बनाए गए हैं वे सभी या तो अनुप्रयुक्त ही जर्जर हो चुके हैं या ताला बंद पड़े हुए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनकी निर्माण गुणवत्ता और ढांचे को देखकर प्रथमदृष्टया साबित होता है कि इनका निर्माण आखिर हुआ कैसे होगा?