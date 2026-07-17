Dholpur: ऐप अपडेट से पहले बरतें सावधानी, साइबर ठगों ने उड़ाए लाखों

इस बीच साइबर पुलिस थाने को अब अपना खुद का नया ठिकाना मिल गया है। अभी तक साइबर पुलिस स्टेशन और सेल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में द्वितीय तल पर संचालित था। जिससे आमजन को साइबर थाने तक जाने में परेशानी आती थी। लेकिन अब साइबर थाने को पुरानी छावनी रोड पर खनिज विभाग कार्यालय और महिला पुलिस थाने से पहले बने सरकारी इमारत में शिफ्ट किया गया है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर का कार्यालय नवीन स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन अब हाऊसिंग बोर्ड स्थित महिला थाना के समीप संचालित किया जा रहा है। अब किसी भी प्रकार की सायबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया से संबंधित अपराध, डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी, फर्जी कॉ, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड अथवा अन्य किसी सायबर अपराध से संबंधित समस्या हो तो वे हाउसिंग बोर्ड स्थित महिला थाना के पास संचालित साइबर थाने पर संपर्क करना होगा। वहीं, साइबर थाने पर हाल में स्थाई नियुक्ति हुई है। साबइर थाने का चार्ज पहले सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ पर था लेकिन अब सीओ बृजेश सिंह नए मुखिया हैं।