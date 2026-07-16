Dholpur: परिषद का याद आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ख्याल, श्वानों को पकडऩे का काम प्रारंभ

शहर से लेकर जिले भर में आवारा श्वानों की ही समस्या प्रमुख नहीं है। बल्कि इस समस्या को बंदर और निराश्रित गोवंश और बढ़ा रहे हैं। शहर में जगह-जगह बंदरों की टोली धमाचौकड़ी मचाए रहती है। जिले भर में इन बंदरों का खौफ इस कदर है कि कई लोग इनके कारण हादसों का शिकार होकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं तो न जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं। यही हाल निराश्रित गोवंश का है। जिनके कारण हाइवों पर रोज हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। लेकिन गोवंश के नाम पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां और सरकारें उनके उत्थान का कारण बनने से सदा कतराती रहती हैं, जबकि देश की अदालतें सहित सर्वोच्च न्यायालय ने निीराश्रित श्वानों को पकडऩे के साथ निराश्रित गोवंश को पकड़ गौशालाओं और अन्यंत्र जगह रखने के भी आदेश दिए, लेकिन इस ओर विभाग का कोई ध्यान नहीं गया है और लोग इन निराश्रित पशुओं का शिकार हो रहे हैं। हां बंदर और निराश्रित गोवंश को पकडऩे के नाम पर नगरीय निकायें फर्जीवाड़ा जरूर करते दिख जाएंगे और इनको पकडऩे का काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है।