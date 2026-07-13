अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से शिफ्ट होगा पप्पू गुर्जर! जगन गुर्जर की हत्या के बाद आया नया अपडेट

धौलपुर। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या के बाद अब उसके भाई कुख्यात अपराधी पप्पू गुर्जर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पप्पू गुर्जर को अजमेर से दौसा जेल शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि 29 जून को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कैदी विष्णु जाट ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जेल के अंदर जगन गुर्जर की हत्या के बाद से परिजन लगातार पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं।