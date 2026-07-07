Dholpur: तड़ातड़ फायरिंग से गूंज उठा इलाका, दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पथराव और फिर खुले में चले अवैध हथियार

पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हथियार से फायरिंग करते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों में करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वारदात के दौरान गली में खड़े कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, पथराव में कुछ लोग चोटिल हुए हैं। वहीं, पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पुराना शहर स्थित कोटला मंदिर के पीछे मंगलवार सुबह दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों ही पक्ष उलझ गए और देखते-देखते लाठियां और पथराव शुरू हो गया। विवाद बढऩे पर दोनों तरफ से कुछ लोगों ने एक-दूसरे को देख लेने की चुनौती देते हुए खुलेआम फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।