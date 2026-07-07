Dholpur: कृषि उपज मण्डी ने 17 दुकानों सहित 47 भूखंडों के आवंटन किए निरस्त, लोगों ने लगाए आरोप

कृषि उपज मण्डी समिति ने मण्डी प्रांगण स्थित 17 दुकानों और भूखण्डों को आरक्षण प्रक्रिया के तहत आवंटन करने 2021में विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें शहरी महिला कृषक, मण्डी लाइसेंस वालों को प्राथमिकता दी गई। जिसके बाद दुकानों का आवंटन 26 नवंबर 2025 में लॉटरी के माध्यम से किया गया था। आवंटन प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन प्रतिनिधि, उपखण्ड अधिकारी, निदेशक प्रतिनिधि और स्थानीय मण्डी सचिव की मौजूदगी में की गई थी। प्रक्रिया में आवंटन नीति प्रावधान के अनुसार प्रभावी डीएलसी दर 75 हजार वर्गमीटर रुपए निर्धारित भी की गई थी, लेकिन पिछले छह सालों की लंबी प्रक्रिया और दुकानों का आवंटन होने के बाद भी मण्डी प्रशासन ने इन आवेदनकर्ताओं को दुकानों और भूखण्डों का मालिकाना हक नहीं दिया। तो वहीं अब दुकानों के आवंटन को प्रक्रियात्मक त्रुटि का हवाला देकर रद कर दिया गया, जबकि लोगों का कहना है कि दुकानों के आवंटन के दौरान मण्डी निदेशक दो बार अनुमोदन कर चुके थे और उसमें सब सही बताया गया था, और अगर प्रक्रियात्मक त्रुटि होती तो तब यह सामने क्यों नहीं आई और तब इन दुकानों की आवंटन प्रक्रिया को रद क्यों नहीं किया गया, यह समझ से परे है। दुकानों का आवंटन होने के बाद भी लेकिन उसके बाद भी आवेदनकर्ताओं को दुकानों और भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया गया।