Dholpur: पेयजल समस्या से जूझ रहीं शहर की नई कालोनियां

एक ओर जहां आधा दर्जन क्षेत्रों की नवीन बसाहटों में पेयजल पाइप लाइन नहीं पहुंच सकी है तो वहीं शहर की कई कॉलोनियां ऐसी भी हैं जहां के घरों में पेयजल पाइप लाइन तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन पानी का इंतजार अभी जारी है। वहीं शहर कॉलोनियों घोंसला विहार, बापू कॉलोनी में पिछले ढाई माह से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि नगर परिषद के जलनिकासी को बनाए गए नाले के दौरान पेयजल पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जिस कारण क्षेत्र के घरों के नलों पानी नहीं आ रहा। लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद भी अभी तक पेयजल पाइप लाइन को दुरुस्त नहीं किया गया है। जिस कारण पीने के पानी को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और लोग अड़ोस-पड़ोस में लगे निजी पानी के संसाधनों सहित मोल लेकर पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं।