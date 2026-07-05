Dholpur: कलेक्शन सेंटर की आड़ में अवैध पैथोलॉजी लैबों का संचालन

समय के साथ मरीज के इलाज में ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी सहित अन्य शरीरिक जांचों की भूमिका में विस्तार हुआ है। यही कारण है कि लोगों ने अब लैब संचालन को मोटी कमाई का जरिया बना लिया है। देखा जाए तो लैब संचालन के स्वास्थ्य विभाग ने मानक तय कर रखे हैं। जिनमें स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत मेडिकल वेस्ट सर्विस से एग्रीमेंट, नगर पालिका का अनुमति पत्र व गुमाश्ता लायसेंस, दुकान का किरायानामा होना आवश्यक है, लेकिन शहर से लेकर जिले भर में संचालित अधिकतर लैब संचालक इन मानकों की पालना नहीं कर रहे हैं। तो वहीं कई लैब संचालकों ने स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन तक नहीं कराया है। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले भर के केवल 17 लैबों ने ही विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जिनमें से 4 डाइग्नोस्टिक सेंटर हैं तो दो एक्स-रे सेन्टर, शेष लैबों का संचालन बगैर पंजीयन के धड़ल्ले से किया जा रहा है। निजी लैब व चिकित्सालयों के प्रबंधन की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने के पीछे की वजह चिकित्सा विभाग के स्थानीय अधिकारी इनके द्वारा नियम कानून व कायदों को पूरा नहीं करना मानते हैं।